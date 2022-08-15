Починить загрузку изображений в OpenCart

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрытнет заявок242 просмотра

Добрый день!

Перестала работать загрузка основного фото в каталоге.

При нажатии на "обзор" выдет сообщение "tree.refresh(tree.selected); });

});

//-->"

Возможно, это произошло после смены хостинга..

Нужно исправить ошибку.

Opencart
3 года назад
Alex_MM
42 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создание сайта для интернет магазина

    Требуется разработать сайт для интернет-магазина с полным функционалом для онлайн-продаж. Необходимо учесть управление товарами, корзину и платежные системы. Ожидается качественный и современный дизайн, а также адаптивность для мобильных устройств.

    Интернет-магазины25 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • 1С-Битрикс

    Требуются доработки для интернет-магазина на 1С-Битрикс. Включают добавление полей в корзину с отправкой на почту, управление количеством товара в наличии при заказе, внедрение бесплатной доставки от 3000 руб. Также необходимо сделать удобную покупку курсов из личного кабинета. Требуется оценка по пунктам.

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Захист від спам замовлень Тільда

    Необхідно знайти рішення для захисту інтернет-магазину від спам-замовлень, які приходять з реклами у Facebook. Вимкнення реклами призводить до відсутності замовлень, а відсоток спаму досяг 50%. Потрібен ефективний підхід для покращення статистики конверсій та коректної роботи пікселя.

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание сайта на shopify

    $100

    Требуется разработка интернет-магазина на платформе Shopify для продажи консультационных услуг в инвестировании. Необходимо создать уникальный дизайн магазина и настроить все функции для его успешной работы. Продаваться будут три категории услуг. Подробное техническое задание предоставляется в личной переписке.

    Shopify
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Требуется специалист на несколько проектов Wordress + Woo

    Требуется специалист с опытом работы в WordPress и WooCommerce для создания нескольких интернет-магазинов и сайта по продаже билетов с подключением API. Ищем партнера на постоянной основе. Необходимы крепкие знания PHP и JS. Обсуждение деталей в личной переписке.

    JavaScriptPHPWooCommerce
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Ілюстрація для соцмереж

    Розробити ілюстрацію для інтернет-магазину спортивного харчування, що міститиме 5 блоків по 4 картинки. Ілюстрація повинна відображати скрипт розмови в магазині, допомагаючи клієнтам у виборі товару.

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка действующего интернет магазина www.exoclimat.ru

    Требуется доработка интернет-магазина www.exoclimat.ru. Необходимо прописать индивидуальные титлы для категорий и подкатегорий товаров, исправить валюту в ЮМЛ файле, разместить товары по 9 штук на странице, а также переверстать и адаптировать мобильную версию основной страницы.

    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание интернет-магазина

    Требуется разработать интернет-магазин для продажи детских вещей, ориентируясь на дизайн и функционал сайта Zara. В ответе необходимо указать срок выполнения и стоимость проекта. Обязательно начать с фразы: 'Прочел ваше задание'.

    Интернет-магазины28 заявок
    Закрыт
    3 года назад