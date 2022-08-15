Необхідно знайти рішення для захисту інтернет-магазину від спам-замовлень, які приходять з реклами у Facebook. Вимкнення реклами призводить до відсутності замовлень, а відсоток спаму досяг 50%. Потрібен ефективний підхід для покращення статистики конверсій та коректної роботи пікселя.
1С-Битрикс
Это отрывки диалога с прошлым программистом, он с таким функционалом не встречался
я обращусь тогда, если нужно будет добавить
писал в начале диалога, про другие доработки.
Вот это решение:
http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/whatasoft.shop/
1) В Корзине добавить несколько полей для заполнения и чтобы они тоже на почту приходили
2) Тут же проблема следующая. При заказе и онлайн оплате, количество товара в админке не меняется. Хотелось бы, чтобы нельзя было заказать больше товара, чем есть в наличии. А при заказе уменьшалось количество товара в админке.
3) Сделать бесплатную доставку от 3000 руб.
Если можете просчитать по пунктам, что сколько будет примерно стоить, то был бы благодарен)
И еще сейчас напишу по другим решениям.
Необходимы доработки по решению №2.
https://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/simai.educenter/
Сложнее объяснить будет, вот такой сайт в работе:
есть заполненные курсы в модуле Обучение.
нужно просто реализовать удобную возможность их покупки и доступа к ним из личного кабинета. на сколько я понимаю можно сделать через покупку прав доступа к разделам сайта.
Чтобы можно было купить курс, это было удобно, а не как сейчас, а после покупки открывался раздел для прохождения этого курса онлайн через модуль и Обучение. Т.е по сути сделать удобной покупку прав доступа к разделам, где будут опубликованы курсы из модуля обучение.
Ну или может как-то по-другому проще сделать.
В общем, есть заполненные курсы в админке. 4 категории. И надо сделать так, чтобы их можно было купить пользователю и это было удобно. Купил - в личном кабинете появился к нему доступ.
Как онлайн товар, продажа прав групп пользователей, я так думал сделать
Тут только стандартый функционал Битрикса.
И к 1ому: надо еще добавить, чтоб в письме о заказе приходили фотографии и ссылка на товар
смогу все подробней объяснить в тлг - https://t.me/Cyxleee
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