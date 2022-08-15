1С-Битрикс

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Закрыт2 заявки387 просмотров

Это отрывки диалога с прошлым программистом, он с таким функционалом не встречался  

я обращусь тогда, если нужно будет добавить

писал в начале диалога, про другие доработки.

Вот это решение:

http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/whatasoft.shop/

1) В Корзине добавить несколько полей для заполнения и чтобы они тоже на почту приходили

2) Тут же проблема следующая. При заказе и онлайн оплате, количество товара в админке не меняется. Хотелось бы, чтобы нельзя было заказать больше товара, чем есть в наличии. А при заказе уменьшалось количество товара в админке.

3) Сделать бесплатную доставку от 3000 руб.

Если можете просчитать по пунктам, что сколько будет примерно стоить, то был бы благодарен)

И еще сейчас напишу по другим решениям.

Необходимы доработки по решению №2.

https://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/simai.educenter/

Сложнее объяснить будет, вот такой сайт в работе:

https://bitrix.gross-bukh.ru

есть заполненные курсы в модуле Обучение.

нужно просто реализовать удобную возможность их покупки и доступа к ним из личного кабинета. на сколько я понимаю можно сделать через покупку прав доступа к разделам сайта.

Чтобы можно было купить курс, это было удобно, а не как сейчас, а после покупки открывался раздел для прохождения этого курса онлайн через модуль и Обучение. Т.е по сути сделать удобной покупку прав доступа к разделам, где будут опубликованы курсы из модуля обучение.

Ну или может как-то по-другому проще сделать.

В общем, есть заполненные курсы в админке. 4 категории. И надо сделать так, чтобы их можно было купить пользователю и это было удобно. Купил - в личном кабинете появился к нему доступ.

Как онлайн товар, продажа прав групп пользователей, я так думал сделать

Тут только стандартый функционал Битрикса.

И к 1ому: надо еще добавить, чтоб в письме о заказе приходили фотографии и ссылка на товар

смогу все подробней объяснить в тлг - https://t.me/Cyxleee

3 года назад
Cyxik
58 лет
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад

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Бизнес
 
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Был
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