Требуется разработка интернет-магазина на WordPress для продажи умных часов на литовском языке. Проект включает создание двух лендингов с оригинальным дизайном, блоками для фото и отзывов, а также страницы F.A.Q. и контактной информации. Необходим опыт в интеграции платежной системы и помощи в доработке дизайна.
Настроить вывод товара WordPress (woocommerce)
Здравствуйте.
1. Нужно настроить вывод товара на сайт через woocommerce.
2. Заполнить детальную карточку товара.
3. В детальной карточке товара сделать две кнопки "купить". На каждой будет свой текст и своя цена.
4. Каждая из кнопок "купить" ведёт на оформление товара.
Стек: WordPress Woocommerce php
Условия:
1) Оплата по завершению задачи или раз в неделю, зависит от того что наступит раньше.
2) Есть написанное четкое техническое задание
3) Работа через трекер Hubstaff.com
4) Коммуникация в телеграм
5) Работать нужно не менее 4-5 часов в день.
В отклике укажите:
1) Есть ли опыт работы с требуемым стеком
2) Напишите "я согласен работать по трекеру"
3) Ставку в час
4) Сколько часов вы готовы работать в ближайшую неделю
5) Часовой пояс
6) Юзернейм в телеграме
ВАЖНО: Вся работа только через трекер HUBSTAFF (доступ предоставлю). Мы не хотим следить за вами, мы хотим честно оплачивать ваш труд. Оплата строго по времени на трекере. Если вы хотите с нами работать, укажите в вашем отклике "меня устраивает работа по трекеру" (проверка на р о б о т а) и обязательно желаемую часовую ставку, не забудьте.
Заявки фрилансеров
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