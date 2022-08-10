Настроить вывод товара WordPress (woocommerce)

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Закрыт8 заявок443 просмотра

Здравствуйте.

1. Нужно настроить вывод товара на сайт через woocommerce.

2. Заполнить детальную карточку товара.

3. В детальной карточке товара сделать две кнопки "купить". На каждой будет свой текст и своя цена.

4. Каждая из кнопок "купить" ведёт на оформление товара.

Стек: WordPress Woocommerce php

Условия:

1) Оплата по завершению задачи или раз в неделю, зависит от того что наступит раньше.

2) Есть написанное четкое техническое задание

3) Работа через трекер Hubstaff.com

4) Коммуникация в телеграм

5) Работать нужно не менее 4-5 часов в день.

В отклике укажите:

1) Есть ли опыт работы с требуемым стеком

2) Напишите "я согласен работать по трекеру"

3) Ставку в час

4) Сколько часов вы готовы работать в ближайшую неделю

5) Часовой пояс

6) Юзернейм в телеграме

ВАЖНО: Вся работа только через трекер HUBSTAFF (доступ предоставлю). Мы не хотим следить за вами, мы хотим честно оплачивать ваш труд. Оплата строго по времени на трекере. Если вы хотите с нами работать, укажите в вашем отклике "меня устраивает работа по трекеру" (проверка на р о б о т а) и обязательно желаемую часовую ставку, не забудьте.

PHPWooCommerceWordPress
3 года назад
qast
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