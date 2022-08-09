Оптимизация карточек на ОЗОН и\или Яндекс Маркет (SEO Ozon)

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт5 заявок288 просмотров

Нужно оптимизировать карточки товаров на ОЗОНе (Ozon), Яндекс Маркете.

Анализ конкурентов, ваши личные знания и наработки, рекомендации маркетплейсов.

Важно чтобы у вас бы опыт и понимание, что делать и как это повлияет на резуьтат.

Ниша - мебель - мягкая мебель: диваны.

Сейчас есть 4 типа диванов, по 10 цветов примерно, это всего 50 карточек. Фотографии 50% с фотосессии, остальные обычные. Инфографика готова на 2 карточки разных дивана, можно будет на все распространить карточки.

Идеальный результат - повышение продаж в разы за счёт оптимизации.

От вас стоимость такой услуги, необходимое время и ресурсы которые потребуются.

Благодарю.

3 года назад
sergeypolik
Сергей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
14 дней назад

Заявки фрилансеров

Екатерина
 
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