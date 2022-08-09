Нужно оптимизировать карточки товаров на ОЗОНе (Ozon), Яндекс Маркете.

Анализ конкурентов, ваши личные знания и наработки, рекомендации маркетплейсов.

Важно чтобы у вас бы опыт и понимание, что делать и как это повлияет на резуьтат.

Ниша - мебель - мягкая мебель: диваны.

Сейчас есть 4 типа диванов, по 10 цветов примерно, это всего 50 карточек. Фотографии 50% с фотосессии, остальные обычные. Инфографика готова на 2 карточки разных дивана, можно будет на все распространить карточки.

Идеальный результат - повышение продаж в разы за счёт оптимизации.

От вас стоимость такой услуги, необходимое время и ресурсы которые потребуются.

Благодарю.