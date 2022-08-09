Требуется разработка Telegram-бота для продажи игровой валюты и аккаунтов. Бот должен включать визуальный старт, выбор игры и возможность выбора между валютой и аккаунтами. Поддержка платежных систем, включая Киви, Вебмани и карты. Пользователь сможет дропнуть на ПК.
Оптимизация карточек на ОЗОН и\или Яндекс Маркет (SEO Ozon)
Нужно оптимизировать карточки товаров на ОЗОНе (Ozon), Яндекс Маркете.
Анализ конкурентов, ваши личные знания и наработки, рекомендации маркетплейсов.
Важно чтобы у вас бы опыт и понимание, что делать и как это повлияет на резуьтат.
Ниша - мебель - мягкая мебель: диваны.
Сейчас есть 4 типа диванов, по 10 цветов примерно, это всего 50 карточек. Фотографии 50% с фотосессии, остальные обычные. Инфографика готова на 2 карточки разных дивана, можно будет на все распространить карточки.
Идеальный результат - повышение продаж в разы за счёт оптимизации.
От вас стоимость такой услуги, необходимое время и ресурсы которые потребуются.
Благодарю.
Заявки фрилансеров
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