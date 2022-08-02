Настроить витрину (!) магазина на Яндекс.Маркет

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт3 заявки287 просмотров

Необходимо настроить витрину (!) уже действующего магазина на Яндекс.Маркет (только витрину https://yandex.ru/support/marketplace/marketing/shop-in-shop.html): добавить баннеры, карусели и т.д. Все картинки дадим, что куда добавить согласуем, фирменный стиль есть. В отклике указывайте, пожалуйста, вашу цену и сроки исполнения. Будут вопросы, задавайте.

3 года назад
alexspbsu
Алексей 
43 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Юрий
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Александр
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Денис
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Интернет магазин по продаже чехлов для телефонов индивидуальным дизайн

    Требуется разработка интернет-магазина по продаже чехлов для телефонов с уникальным дизайном. Основной функционал — конструктор, позволяющий пользователям создавать собственный дизайн. Сайт должен быть на норвежском языке. Приветствуется интеграция с онлайн-кассой. Проект должен быть выполнен под ключ.

    WooCommerce
    Интернет-магазины13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать сайт-каталог запчастей по готовому ТЗ и макетам

    Требуется разработать сайт-каталог запчастей по предоставленным ТЗ и макетам. Основной функционал включает страницы по брендам, категориям и артиклам товаров. Предпочтительно использование PHP или Go для бэкенда и любого SSR решения для фронтенда. Важно обеспечить возможности администрирования каталога для добавления, удаления и изменения товаров.

    HTMLPHP
    Интернет-магазины10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Отзывы на авито

    $1

    Нужны 10 отзывов на Авито для интернет-магазинов. Укажите цену за один отзыв. Перед размещением отзыва необходим диалог в сообщениях. Оплата производится только за отзывы, прошедшие модерацию и оставшиеся на сайте минимум 2 суток.

    Интернет-магазины10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • После смены пароля в админку любые действия в ней запрещены

    Необходима помощь с админкой интернет-магазина на OpenCart. После сброса пароля доступ запрещен ко всем действиям, видна только главная страница. Также пропал выбор способа оплаты при оформлении заказа. Дополнительно требуется решить проблему со спамом на почту интернет-магазина, приходящим от одинаковых отправителей.

    Opencart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Доработка сайта на Drupal

    Требуется доработка интернет-магазина на Drupal для улучшения скорости загрузки страницы с товарами. Оптимизация работы модуля search api и database search, а также фильтров facets. Ожидается опыт работы с указанными модулями и план решения проблемы с производительностью. Сайт содержит 7000 элементов и требует повышения скорости загрузки.

    Drupal
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Допрацювати сайт на конструкторі Weblium

    Необхідно допрацювати сайт, створений на конструкторі Weblium. Завдання включає додавання хлібних крихт для навігації та адаптацію кількості товарів на сторінках для мобільної версії. Виконайте ці зміни для покращення користувацького досвіду.

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Интернет Магазин

    Требуется разработка уникального интернет-магазина для туристической фирмы с интеграцией основных способов оплаты. Бюджет проекта составляет около 3000 у.е. Необходимы решения, которые обеспечат удобный интерфейс и доступ к услугам компании.

    Интернет-магазины28 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка Интернет-магазина на OpenCart

    $100

    Требуется разработка интернет-магазина на OpenCart с использованием нарисованного дизайна главной страницы. Необходимо быстро натянуть дизайн и подготовить его к дальнейшей работе. Ищется специалист, готовый приступить к выполнению задачи незамедлительно.

    Opencart
    Интернет-магазины7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Перенос дизайна на WP/WooCommerce

    Требуется перенос существующего дизайна интернет-магазина детских товаров с другой CMS на платформу WordPress/WooCommerce. Необходимо настроить одну языковую версию. Предварительная стоимость будет обсуждена в дальнейшем.

    WooCommerceWordPress
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад