Необходимо настроить витрину (!) уже действующего магазина на Яндекс.Маркет (только витрину https://yandex.ru/support/marketplace/marketing/shop-in-shop.html): добавить баннеры, карусели и т.д. Все картинки дадим, что куда добавить согласуем, фирменный стиль есть. В отклике указывайте, пожалуйста, вашу цену и сроки исполнения. Будут вопросы, задавайте.