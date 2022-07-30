Необходимо перенести существующий дизайн интернет-магазина детских товаров (который сейчас на другой CMS), настроить его на WordPress / WooCommerce.

Одна языковая версия.

Просьба пока сообщить очень предварительную стоимость. Урл сайта сообщу в личном сообщении