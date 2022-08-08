Изменить стоимость доставки интернет магазин Python

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен7 заявок519 просмотров

В интернет магазине написанном на Python необходимо изменить стоимость доставки автоматически прибавляемую к стоимости заказа

Python
3 года назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

Vaigor
Игорь 
22 года
8 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
3 года назад
$40
1 день
Хороший исполнитель , всегда на связи , оперативно все выполнил .
Сотрудничеством доволен. Буду работать ещё.

Заявки фрилансеров

Олег
 
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Юрий
 
20 лет
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3 года назад
Vaigor
Игорь 
22 года
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6 месяцев назад
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