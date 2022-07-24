Необходимо создать интернет-магазин на платформе Shopify с оформлением главной страницы, подключением платежной системы Stripe и расширения Omniva. Перевести сайт на русский, английский и латышский языки, загрузить товары со старого сайта и настроить поиск. Также требуется адаптация для мобильных устройств и видеоинструкция по добавлению товаров.