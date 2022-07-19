Помочь настроить магазин в Shopify

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт4 заявки416 просмотров

Нужно помочь настроить магазин в Shopify:

- Добавить модуль с языками + настроить автоопределение языка в зависимости от локации

- добавить разные валюты

- сделать базовую страничку для продукта по заданию владельца сайта

ТЗ выдам финальному кандидату.

Оплата на базе почасовки чтоб Вы не переживали если где-то ТЗ будет неясным или меняться.

Указывайте в заявки стоимость за час работы.

Shopify
3 года назад
yoora
Юрий 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
28 лет
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Был
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Вадим
 
29 лет
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Жюдели
 
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Миша
 
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3 года назад
20 отзывов(-2)
3 года назад

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