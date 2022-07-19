Требуется доработка OpenCart версии 1.5.5.1 для ограничения доступа пользователей к полному списку заказов. Необходимо оставить доступ только к заказам с ID > x или заказам, сделанным после указанной даты x.
Помочь настроить магазин в Shopify
Нужно помочь настроить магазин в Shopify:
- Добавить модуль с языками + настроить автоопределение языка в зависимости от локации
- добавить разные валюты
- сделать базовую страничку для продукта по заданию владельца сайта
ТЗ выдам финальному кандидату.
Оплата на базе почасовки чтоб Вы не переживали если где-то ТЗ будет неясным или меняться.
Указывайте в заявки стоимость за час работы.
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