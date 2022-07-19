Нужно помочь настроить магазин в Shopify:

- Добавить модуль с языками + настроить автоопределение языка в зависимости от локации

- добавить разные валюты

- сделать базовую страничку для продукта по заданию владельца сайта

ТЗ выдам финальному кандидату.

Оплата на базе почасовки чтоб Вы не переживали если где-то ТЗ будет неясным или меняться.

Указывайте в заявки стоимость за час работы.