Необходимо обновить товары в каталоге интернет-магазина bptrade.by из Excel файла, учитывая изменения в структуре категорий и кодах товаров. Обеспечить корректную загрузку изображений, устранение дублей и настройку редиректов для старых URL. Важно сохранить работоспособность сайта и минимальные потери по SEO.
Нужно сделать магазин на Shopify
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