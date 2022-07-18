Сделать доработки по сайту на Prestashop

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Закрыт3 заявки319 просмотров

1. Внести изменения в header сайта

2. Сменить адрес сайта с одного домена на другой.

3. Обучить как вносить информацию в карточку товара (вложения)

PrestaShop
3 года назад
javoronok
Олег 
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
37 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
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Нурлан
 
20 лет
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Павел
 
35 лет
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3 года назад
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3 года назад

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