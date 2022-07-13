Требуется редактировать страницу на OpenCart, добавив информацию по стоимости шоу и видео салютов. Видео должно открываться поверх сайта, как на странице с элитными салютами. Дизайн должен соответствовать общему стилю сайта.
Интернет магазин Wordpress
Добавка Интернет магазина на наш сайт (Wordpress) с учётом CEO.
Буду благодарна получить оценку стоимости проекта по времени и цене.
Заявки фрилансеров
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