Розробка нового інтернет-магазину за зразками. Сайт має бути двомовним (українська, англійська) з можливістю онлайн-оплати, кошиком, функціями вибору та порівняння товарів. Адаптивний дизайн для мобільних пристроїв та зручна адмін-панель. Підключення соціальних мереж та технічна підтримка можливі.
Доработать опенкарт 1,5,5,1
Здравствуйте, надо ограничить группу пользователей или конкретного пользователя к полному списку заказов, а оставить только те у которых ID > x или которые были после даты x.
Можете ответить в вайбер ?
Спасибо
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