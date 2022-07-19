Настройка брошенной корзины Opencart

$145
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт6 заявок550 просмотров

Задача: Чтобы каждый пользователь, который введя свои данные и нажатии на кнопку "Купить" на странице оплаты, при этом не завершая покупку в течение 10 минут, получал уведомление на почту с его товарами (которые он забыл купить) и кнопкой оплаты.

Важно: почту должны получать все пользователи, а не только уже прошедшие регистрацию (при попытке заказать у нас сразу собираются данные даже с пользователей которые не зарегистрированы).

Сайт написан на opencart 3.0.2.

Opencart
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Заявки фрилансеров

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