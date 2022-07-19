Требуется разработать дизайн интернет-магазина декоративной косметики. Дизайн должен быть простым и лаконичным, выполненным в спокойных тонах. Основное внимание на продукции с удобным поиском информации. Возможны анимированные элементы для улучшения пользовательского опыта.
Настройка брошенной корзины Opencart
Задача: Чтобы каждый пользователь, который введя свои данные и нажатии на кнопку "Купить" на странице оплаты, при этом не завершая покупку в течение 10 минут, получал уведомление на почту с его товарами (которые он забыл купить) и кнопкой оплаты.
Важно: почту должны получать все пользователи, а не только уже прошедшие регистрацию (при попытке заказать у нас сразу собираются данные даже с пользователей которые не зарегистрированы).
Сайт написан на opencart 3.0.2.
Заявки фрилансеров
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