Настройка брошенной корзины Opencart

Задача: Чтобы каждый пользователь, который введя свои данные и нажатии на кнопку "Купить" на странице оплаты, при этом не завершая покупку в течение 10 минут, получал уведомление на почту с его товарами (которые он забыл купить) и кнопкой оплаты.

Важно: почту должны получать все пользователи, а не только уже прошедшие регистрацию (при попытке заказать у нас сразу собираются данные даже с пользователей которые не зарегистрированы).

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