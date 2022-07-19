Доброго времени суток, уважаемые исполнители! Ищу специалиста, который сможет разработать подходящий дизайн интернет-магазина декоративной косметики. Это должен быть довольно простой и лаконичный дизайн, в спокойных тонах, с основным акцентом на продукцию и с понятным поиском необходимой информации. Возможно с анимированными элементами.