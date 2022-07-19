Разработать дизайн интернет-магазина косметики

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Завершен12 заявок392 просмотра

Доброго времени суток, уважаемые исполнители! Ищу специалиста, который сможет разработать подходящий дизайн интернет-магазина декоративной косметики. Это должен быть довольно простой и лаконичный дизайн, в спокойных тонах, с основным акцентом на продукцию и с понятным поиском необходимой информации. Возможно с анимированными элементами.

3 года назад
Irina_ira
Ирина 
34 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

elvirkabelinka
Эльвира 
26 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$150
7 дней
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

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elvirkabelinka
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