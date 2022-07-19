Сайты на TILDA / Дизайн в FIGMA

Доброго времени суток!

Меня зовут Эльвира и я веб-дизайнер UI/UX. Работаю в Figma. Имеется большой опыт работы с различными компаниями. В портфолио есть всё, начиная от дизайна интернет-магазинов, заканчивая простыми лендингами на Tilda. Люблю свою работу за творчество и креативность, бонусом является возможность работать, не выходя из дома.

Если ваш проект попадёт в мои руки, будьте уверены, всё будет сделано на высшем уровне. Пишите мне, и уже сегодня я приступлю к работе!

Итак, за какие проекты я могу взяться:

- лендинги продуктов и мероприятий;

- многостраничные сайты;

- интернет-магазины;

- блоги и медиа-проекты

- да вообще задизайню любой проект))

Что входит в мою работу в Figma. Этапы:

1. Прототипирование UX

2. Дизайн сайта UI

3. Адаптивность, анимация

Что могу ещё:

1) Размещать сайты на Tilda

2) Знаю основы HTML5, CSS3

Если вам интересно сотрудничество со мной, пишите, всё обсудим и обо всём договоримся!