elvirkabelinka

Эльвира Юсупова elvirkabelinka

 
25 летРоссия/Уфа
2 года на фриланс-бирже
Была
7 месяцев назад
Сайты на TILDA / Дизайн в FIGMA

Доброго времени суток!

Меня зовут Эльвира и я веб-дизайнер UI/UX. Работаю в Figma. Имеется большой опыт работы с различными компаниями. В портфолио есть всё, начиная от дизайна интернет-магазинов, заканчивая простыми лендингами на Tilda. Люблю свою работу за творчество и креативность, бонусом является возможность работать, не выходя из дома.

Если ваш проект попадёт в мои руки, будьте уверены, всё будет сделано на высшем уровне. Пишите мне, и уже сегодня я приступлю к работе!

Итак, за какие проекты я могу взяться:

- лендинги продуктов и мероприятий;

- многостраничные сайты;

- интернет-магазины;

- блоги и медиа-проекты

- да вообще задизайню любой проект))

Что входит в мою работу в Figma. Этапы:

1. Прототипирование UX

2. Дизайн сайта UI

3. Адаптивность, анимация

Что могу ещё:

1) Размещать сайты на Tilda

2) Знаю основы HTML5, CSS3

Если вам интересно сотрудничество со мной, пишите, всё обсудим и обо всём договоримся!

Дизайн сайтаFigmaTilda
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$150
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Отзывы заказчиков
Elennchik
41 годРоссия
2 года в сервисе
Была
8 месяцев назад
$150
10 баллов
10 месяцев назад
Дизайн сайта интернет магазина
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Irina_ira
Ирина 
33 годаУкраина
год в сервисе
Была
год назад
$150
10 баллов
год назад
Разработать дизайн интернет-магазина косметики
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!