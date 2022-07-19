Доброго времени суток!
Меня зовут Эльвира и я веб-дизайнер UI/UX. Работаю в Figma. Имеется большой опыт работы с различными компаниями. В портфолио есть всё, начиная от дизайна интернет-магазинов, заканчивая простыми лендингами на Tilda. Люблю свою работу за творчество и креативность, бонусом является возможность работать, не выходя из дома.
Если ваш проект попадёт в мои руки, будьте уверены, всё будет сделано на высшем уровне. Пишите мне, и уже сегодня я приступлю к работе!
Итак, за какие проекты я могу взяться:
- лендинги продуктов и мероприятий;
- многостраничные сайты;
- интернет-магазины;
- блоги и медиа-проекты
- да вообще задизайню любой проект))
Что входит в мою работу в Figma. Этапы:
1. Прототипирование UX
2. Дизайн сайта UI
3. Адаптивность, анимация
Что могу ещё:
1) Размещать сайты на Tilda
2) Знаю основы HTML5, CSS3
Если вам интересно сотрудничество со мной, пишите, всё обсудим и обо всём договоримся!
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!