Здравствуйте! Нужно разработать сервис (модуль) для подбора аналогов электрооборудования на сайте https://kupichint.ru/

Благодаря модулю пользователь может ввести артикул или наименование товара и увидеть список аналогичных товаров нашего производителя. Аналоги можно добавить в список и увидеть расчет стоимости проекта на аналогичном оборудовании, распечатать, отправить на емейл заявку или оформить заказ.

ТЗ во вложении