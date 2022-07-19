Требуется разработать модуль для Opencart 3.0, который позволит пользователям вводить артикул или наименование товара и получать список аналогичных товаров. Модуль должен включать возможность добавления аналогов в список, расчета стоимости проекта, а также функций для распечатки и отправки заявок на электронную почту.
Электронная торговля яндекс на WordPress сайт
Штатный плагин от яндекса не срабатывает (свою корзину делали, видимо некоторые метки вукомерса слетели), нужно сделать так, что бы данные о добавлении товаров и их покупке поступали в электронную торговлю яндекс https://yandex.ru/support/metrica/ecommerce/data.html#data
Заявки фрилансеров
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