Штатный плагин от яндекса не срабатывает (свою корзину делали, видимо некоторые метки вукомерса слетели), нужно сделать так, что бы данные о добавлении товаров и их покупке поступали в электронную торговлю яндекс https://yandex.ru/support/metrica/ecommerce/data.html#data