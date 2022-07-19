Электронная торговля яндекс на WordPress сайт

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Закрытнет заявок1235 просмотров

Штатный плагин от яндекса не срабатывает (свою корзину делали, видимо некоторые метки вукомерса слетели), нужно сделать так, что бы данные о добавлении товаров и их покупке поступали в электронную торговлю яндекс https://yandex.ru/support/metrica/ecommerce/data.html#data 

WordPress
3 года назад
-LeoN-
32 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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