Есть два действующих Интернет-магазина, оба на вордпресс, на разных доменах - один был старый, параллельно запустили новый. За год и там, и там собралось некое количество заказов, товаров, пользователей. На данный момент принято решение оставить только один (новый) магазин.

Задача: объединить (перенести) базы данных таким образом, чтобы на новом сайте сохранились существующие заказы, товары, цены, пользователи и так далее, и при этом прибавить к ним заказы, товары цены, пользователи и прочее со старого сайта, убрав при этом дублирующиеся элементы.