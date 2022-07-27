Объединение баз данных двух Интернет-магазинов

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт4 заявки1022 просмотра

Есть два действующих Интернет-магазина, оба на вордпресс, на разных доменах - один был старый, параллельно запустили новый. За год и там, и там собралось некое количество заказов, товаров, пользователей. На данный момент принято решение оставить только один (новый) магазин. 

Задача: объединить (перенести) базы данных таким образом, чтобы на новом сайте сохранились существующие заказы, товары, цены, пользователи и так далее, и при этом прибавить к ним заказы, товары цены, пользователи и прочее со старого сайта, убрав при этом дублирующиеся элементы. 

WordPress
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dmy3
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