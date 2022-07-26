Требуется разработка интернет-магазина на платформе Shopify. Имеется структура и черновик магазина. Необходимо доработать проект до состояния, позволяющего полноценное использование сайта. Ожидается внимание к деталям и функциональности.
Магазин на Shopify
Я власник маркетингового агенства, одному з наших клієнтів треба внести правки для його магазину на Shopify.
Клієнт англомовний ( з США)
Я шукаю спеціаліста, який можемо виконати поставлені задачі.
ТЗ скину в особисті повідомлення.
Якщо вас зацікавила робота - напишіть і я радо повідомлю вам всі деталі проекту.
Будь ласка прорахуйте мені ціну за ваші послуги. (на ціну в проекті уваги не звертайте)
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