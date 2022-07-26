Требуется доработка интернет-магазина на платформе OpenCart 3.0. Необходимо исправить ошибки в модулях и расширениях, включая проблемы с выгрузкой на Яндекс-маркет и ошибки в модулях доставки. В списке задач около 10 пунктов, таких как неправильно отображаемые новинки и кодировка в карточках товаров.