Доработать мобильную версию на вопдпресс

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт1 заявка1030 просмотров

Нужно доработать мобильную версию вордпресс и сделать вкладку с модулями из серии, чтобы их можно было выбирать и составлять комплекты (мебель) 

WordPress
3 года назад
guest_16590156823904
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Миша
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
20 отзывов(-2)
3 года назад

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