Отзывы на авито

$1
  1. Биржа фриланса
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Закрыт10 заявок366 просмотров

Нужны отзывы на авито

штук 10

цену укажите в рублях за ОДИН отзыв.

ЕСЛИ ВЫ с украины то отзывы оставить не получится поскольку регистрация с номером телефона

перед отзывом надо будет вести диалог в сообщениях типа что

хотите заказать работу..я буду отвечать

и потом отзыв как правило на след день что сделка состоялась

В ЗАЯВКЕ ПИШИТЕ ТЕЛЕГРАММ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОСТИ

отзыв оплачивается только тот который проходит модерацию и висит на сайте 2 суток

3 года назад
guest_165936686262
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Ксения
 
33 года
3 года в сервисе
Был
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3 года назад
Дмитрий
 
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3 года в сервисе
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Сергей
 
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3 года назад
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Юлия
 
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Данил
 
22 года
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Михаил
 
37 лет
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Был
2 часа назад
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Фомин
 
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3 года назад
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Владислав
 
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Ангелина
 
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