Требуется разработка интернет-магазина по продаже чехлов для телефонов с уникальным дизайном. Основной функционал — конструктор, позволяющий пользователям создавать собственный дизайн. Сайт должен быть на норвежском языке. Приветствуется интеграция с онлайн-кассой. Проект должен быть выполнен под ключ.
Отзывы на авито
Нужны отзывы на авито
штук 10
цену укажите в рублях за ОДИН отзыв.
ЕСЛИ ВЫ с украины то отзывы оставить не получится поскольку регистрация с номером телефона
перед отзывом надо будет вести диалог в сообщениях типа что
хотите заказать работу..я буду отвечать
и потом отзыв как правило на след день что сделка состоялась
В ЗАЯВКЕ ПИШИТЕ ТЕЛЕГРАММ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОСТИ
отзыв оплачивается только тот который проходит модерацию и висит на сайте 2 суток
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