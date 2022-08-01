Нужны отзывы на авито

штук 10

цену укажите в рублях за ОДИН отзыв.

ЕСЛИ ВЫ с украины то отзывы оставить не получится поскольку регистрация с номером телефона

перед отзывом надо будет вести диалог в сообщениях типа что

хотите заказать работу..я буду отвечать

и потом отзыв как правило на след день что сделка состоялась

В ЗАЯВКЕ ПИШИТЕ ТЕЛЕГРАММ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОСТИ

отзыв оплачивается только тот который проходит модерацию и висит на сайте 2 суток