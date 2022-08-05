забылся пароль в админку интернет-магазина на opencart , сбросили его через phpmyadmin., установили новый

в админку заходит но на любое действие выдает "Доступ запрещен", хотя права администратора

"доступ запрещен" во ВСЕ разделы административной панели, увидеть можно только главную страницу

также на стадии оформления заказа пропал выбор способа оплаты, и соответственно заказ не дает оформить до конца, так как способ оплаты не выбран (возможно причина проста, но в админке проверить это не можем) нужно помочь

и нужно найти почему на почту интернет-магазина валится спам и подлечить (одни и те же отправители по кругу приходят, писем по 30 в день со всяким г..м рекламно-информационного характера) :)