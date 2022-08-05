После смены пароля в админку любые действия в ней запрещены

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен2 заявки406 просмотров

забылся пароль в админку интернет-магазина на opencart , сбросили его через phpmyadmin., установили новый

в админку  заходит но на любое действие выдает "Доступ запрещен", хотя права администратора

"доступ запрещен" во ВСЕ разделы административной панели, увидеть можно только главную страницу

также на стадии оформления заказа пропал выбор способа оплаты, и соответственно заказ не дает оформить до конца, так как способ оплаты не выбран (возможно причина проста, но в админке проверить это не можем) нужно помочь

и нужно найти почему на почту интернет-магазина валится спам и подлечить (одни и те же отправители по кругу приходят, писем по 30 в день со всяким г..м рекламно-информационного характера) :)

Opencart
3 года назад
ola_mash
Ольга 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

lex_kosta
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
187 отзывов(-1)
3 года назад
$30
2 дня
Escrow
Большое спасибо! Рекомендую всем!
Понятное задание, хорошее общение, всегда на связи, оплата сразу, рекомендую!

Заявки фрилансеров

lex_kosta
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
187 отзывов(-1)
3 года назад
Александр
 
49 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
4 отзыва
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Доработка сайта на Drupal

    Требуется доработка интернет-магазина на Drupal для улучшения скорости загрузки страницы с товарами. Оптимизация работы модуля search api и database search, а также фильтров facets. Ожидается опыт работы с указанными модулями и план решения проблемы с производительностью. Сайт содержит 7000 элементов и требует повышения скорости загрузки.

    Drupal
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Допрацювати сайт на конструкторі Weblium

    Необхідно допрацювати сайт, створений на конструкторі Weblium. Завдання включає додавання хлібних крихт для навігації та адаптацію кількості товарів на сторінках для мобільної версії. Виконайте ці зміни для покращення користувацького досвіду.

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Интернет Магазин

    Требуется разработка уникального интернет-магазина для туристической фирмы с интеграцией основных способов оплаты. Бюджет проекта составляет около 3000 у.е. Необходимы решения, которые обеспечат удобный интерфейс и доступ к услугам компании.

    Интернет-магазины28 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка Интернет-магазина на OpenCart

    $100

    Требуется разработка интернет-магазина на OpenCart с использованием нарисованного дизайна главной страницы. Необходимо быстро натянуть дизайн и подготовить его к дальнейшей работе. Ищется специалист, готовый приступить к выполнению задачи незамедлительно.

    Opencart
    Интернет-магазины7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Перенос дизайна на WP/WooCommerce

    Требуется перенос существующего дизайна интернет-магазина детских товаров с другой CMS на платформу WordPress/WooCommerce. Необходимо настроить одну языковую версию. Предварительная стоимость будет обсуждена в дальнейшем.

    WooCommerceWordPress
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Донастроить магазин на Bitrix + OptPRO

    Требуется донастроить интернет-магазин на платформе Bitrix с использованием OptPRO. Необходимо исправить мелкие нюансы. Ожидается обсуждение условий работы, включая стоимость и сроки, с возможностью демонстрации экрана.

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка сайта на Opencart 3.0.2.0

    Требуется доработка сайта на платформе Opencart 3.0.2.0. Необходимо исправить неправильную работу модуля расширенные наценки опций. Ожидается качественное решение проблемы для корректной работы интернет-магазина.

    Opencart
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Інтернет-магазин

    Необхідно створити інтернет-магазин з функцією додавання нових товарів через адмінку. Включає головну сторінку з шістьма товарами, картку товару з описом і блок схожих товарів. Обговорення деталей буде з виконавцем.

    WordPress
    Интернет-магазины20 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Правки по Битриксу

    Необходимо решить проблему с задержкой отображения телефона в заказах на интернет-магазине на Битриксе. Баг проявляется в том, что телефон появляется только через 5 минут после выгрузки из Яндекс Маркета. Поддержка модуля не дала результатов. Ожидаются предложения по стоимости и срокам решения.

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад