Требуется доработка интернет-магазина на Drupal для улучшения скорости загрузки страницы с товарами. Оптимизация работы модуля search api и database search, а также фильтров facets. Ожидается опыт работы с указанными модулями и план решения проблемы с производительностью. Сайт содержит 7000 элементов и требует повышения скорости загрузки.
После смены пароля в админку любые действия в ней запрещены
забылся пароль в админку интернет-магазина на opencart , сбросили его через phpmyadmin., установили новый
в админку заходит но на любое действие выдает "Доступ запрещен", хотя права администратора
"доступ запрещен" во ВСЕ разделы административной панели, увидеть можно только главную страницу
также на стадии оформления заказа пропал выбор способа оплаты, и соответственно заказ не дает оформить до конца, так как способ оплаты не выбран (возможно причина проста, но в админке проверить это не можем) нужно помочь
и нужно найти почему на почту интернет-магазина валится спам и подлечить (одни и те же отправители по кругу приходят, писем по 30 в день со всяким г..м рекламно-информационного характера) :)
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