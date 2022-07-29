Доработка сайта на Drupal

Здравствуйте!

Сайт типа e-commerce построен с помощью модуля drupal_commerce. За вывод сущностей из бд отвечает модуль search api вместе с database_search. Всего индекс содержит 7000 элементов (3500 товаров на 2 языках).

С помощью Views была настроена страница с индексом товаров, несколько сортировок и в блоки Facets были выведены фильтры. Страница загружается ну уж слишком долго для 16 товаров на страницу. В среднем сервер отвечает за 7 секунд то что не очень хорошо.

Ссылка на страницу с товарами - https://do.electroplus.md/ru/tovary

Пожалуйста расскажите есть ли у вас опыт работы с search api и в частности с database search и facets? А также опишите кратко как вы будете решать проблему.