Доработка сайта на Drupal

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт1 заявка448 просмотров

Здравствуйте!

Сайт типа e-commerce построен с помощью модуля drupal_commerce. За вывод сущностей из бд отвечает модуль search api вместе с database_search. Всего индекс содержит 7000 элементов (3500 товаров на 2 языках).

С помощью Views была настроена страница с индексом товаров, несколько сортировок и в блоки Facets были выведены фильтры. Страница загружается ну уж слишком долго для 16 товаров на страницу. В среднем сервер отвечает за 7 секунд то что не очень хорошо.

Ссылка на страницу с товарами - https://do.electroplus.md/ru/tovary

Пожалуйста расскажите есть ли у вас опыт работы с search api и в частности с database search и facets? А также опишите кратко как вы будете решать проблему.

Drupal
3 года назад
ableproduction
25 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Владислав
 
50 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
3 года назад

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