Необхідно допрацювати сайт, створений на конструкторі Weblium. Завдання включає додавання хлібних крихт для навігації та адаптацію кількості товарів на сторінках для мобільної версії. Виконайте ці зміни для покращення користувацького досвіду.
Доработка сайта на Drupal
Здравствуйте!
Сайт типа e-commerce построен с помощью модуля drupal_commerce. За вывод сущностей из бд отвечает модуль search api вместе с database_search. Всего индекс содержит 7000 элементов (3500 товаров на 2 языках).
С помощью Views была настроена страница с индексом товаров, несколько сортировок и в блоки Facets были выведены фильтры. Страница загружается ну уж слишком долго для 16 товаров на страницу. В среднем сервер отвечает за 7 секунд то что не очень хорошо.
Ссылка на страницу с товарами - https://do.electroplus.md/ru/tovary
Пожалуйста расскажите есть ли у вас опыт работы с search api и в частности с database search и facets? А также опишите кратко как вы будете решать проблему.
Заявки фрилансеров
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