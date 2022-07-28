Необходимо решить проблему с задержкой отображения телефона в заказах на интернет-магазине на Битриксе. Баг проявляется в том, что телефон появляется только через 5 минут после выгрузки из Яндекс Маркета. Поддержка модуля не дала результатов. Ожидаются предложения по стоимости и срокам решения.