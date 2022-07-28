Інтернет-магазин

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Закрыт20 заявок1268 просмотров

Потрібно створити інтернет магазин, з можливістю додавання нових товарів через адмінку (розглядаю вордпрес або інші схожі системи)

https://natural-product.space/

https://ihierba.com/

Що я хочу реалізувати:

- головна сторінка (хедер, основний блок з 6-и позицій товару, футер) - скріншот 1.

- картка товару, https://natural-product.space/optipure/ - скріншот 2

- розміщення на сторінці картки товару, внизу під описом, список з трьох схожих товарів - скріншот 3

Чіткого тз немає, деталі обговорю з виконавцем.

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