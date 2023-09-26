Виктория Симакова krouli_victoriakrouli_victoria
потому что вы можете доверить создание сайта мне. К каждой работе над проектом я подхожу с теплотой и любовью, а к каждому клиенту с вниманием и заботой ❤️
Вышка врача, но работаю дизайнером
Привет . Меня зовут, Виктория и мне 23 года.
По образованию я врач-лечебник. В последние 2 года обучения был карантин и я решила попробовать себя в дизайне. И знаете что? Мне зашло. Даже очень 朗. Наконец я себя чувствую как рыба в воде. Радуюсь своим результатам на этом пути и не хочу останавливаться. Я чувствую, как расту и развиваюсь, чувствую прилив сил и энергии и на 100% могу сказать, что дизайн — это то, чем я хочу заниматься всегда 鸞
Я — полезнее витаминов, потому что могу:
✔ В Figma
— Прототипирование;
— Дизайн макетов сайта (одностраничные / многостраничные / интернет-магазин);
— Адаптация макетов под различные устройства;
— Редизайн макетов;
✔ В Tilda
— Дизайн сайтов (различной сложности) как в классических, так и в зеро-блоках;
— Для работы использую html-код (как в зеро, так и для кастомизации классических блоков);
— Адаптация сайта под все расширения;
— Технические настройки (Seo-настройки, подключение домена / оплат / сторонних сервисов / метрики и тд.);
— Техническая поддержка сайта;
— Помощь в решении трудных вопросов;
✔ В Adobe photoshop
— Ретушь фото;
— Обтравка фото;
✔ В Adobe illustrator
— Дорисовка логотипа;
— Трассировка пнг в вектор;
✔ В Html/CSS
— Совсем чуть-чуть пишу коды но не профи в этом. Хорошо ведь, когда дизайнер понимает о чем речь
Немного о личных качествах
✔ Соблюдаю дедлайн. Расписываю подробно по срокам каждый этап работы. Это помогает мне выстраивать рабочий день, а вы всегда будете знать, когда получите результат;
✔ Предлагаю свои варианты реализации ваших желаний, потому что я всегда ЗА то, чтобы ваш бизнес работал и стараюсь максимально с этим помочь;
Этапы сотрудничества
- Получение ТЗ и заполнение брифа. Обязательный этап. Без него мы с вами не сможем идти дальше. Я ведь должна получить представление о вашей задаче? И чем подробнее будет ТЗ и ответы на вопросы в брифе — тем выше вероятность понимания друг друга. А будет ещё круче, если вы конкретизируете свои пожелания в ТЗ картинкой 👍
- Прототипирование сайта. Тут я создам структуру сайта. Вы уже сможете увидеть небольшую схему вашего сайта и сможете ознакомиться с текстовым содержимым.
- Дизайн—концепт. Сделаю 3 варианта концепта главного экрана сайта, от которого мы уже будем делать весь сайт. У вас будут разные варианты выбора дизайна.
- Дорабатываю дизайн страниц и делаю адаптивы.
- Утверждаем макет и передаю все материалы вам.
- Переношу выбранный концепт в тильду и дорабатываю сайт уже на ней.
- Провожу адаптацию и технические настройки
- Передаю сайт на ваш аккаунт Тильды
Оплата
Вы можете внести оплату на карту Сбербанка, Тинькофф или на paypal по курсу в долларх.
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