🤯 У вас есть уникальная возможность не париться!

потому что вы можете доверить создание сайта мне. К каждой работе над проектом я подхожу с теплотой и любовью, а к каждому клиенту с вниманием и заботой ❤️

﻿﻿Вышка врача, но работаю дизайнером

Привет . Меня зовут, Виктория и мне 23 года.

По образованию я врач-лечебник. В последние 2 года обучения был карантин и я решила попробовать себя в дизайне. И знаете что? Мне зашло. Даже очень 朗. Наконец я себя чувствую как рыба в воде. Радуюсь своим результатам на этом пути и не хочу останавливаться. Я чувствую, как расту и развиваюсь, чувствую прилив сил и энергии и на 100% могу сказать, что дизайн — это то, чем я хочу заниматься всегда 鸞

Я — полезнее витаминов, потому что могу:

— Прототипирование;

— Дизайн макетов сайта (одностраничные / многостраничные / интернет-магазин);

— Адаптация макетов под различные устройства;

— Редизайн макетов;

✔ В Tilda

— Дизайн сайтов (различной сложности) как в классических, так и в зеро-блоках;

— Для работы использую html-код (как в зеро, так и для кастомизации классических блоков);

— Адаптация сайта под все расширения;

— Технические настройки (Seo-настройки, подключение домена / оплат / сторонних сервисов / метрики и тд.);

— Техническая поддержка сайта;

— Помощь в решении трудных вопросов;

✔ В Adobe photoshop

— Ретушь фото;

— Обтравка фото;

✔ В Adobe illustrator

— Дорисовка логотипа;

— Трассировка пнг в вектор;

✔ В Html/CSS

— Совсем чуть-чуть пишу коды но не профи в этом. Хорошо ведь, когда дизайнер понимает о чем речь 

Немного о личных качествах

✔ Соблюдаю дедлайн. Расписываю подробно по срокам каждый этап работы. Это помогает мне выстраивать рабочий день, а вы всегда будете знать, когда получите результат;

✔ Предлагаю свои варианты реализации ваших желаний, потому что я всегда ЗА то, чтобы ваш бизнес работал и стараюсь максимально с этим помочь;

 Этапы сотрудничества

Получение ТЗ и заполнение брифа. Обязательный этап. Без него мы с вами не сможем идти дальше. Я ведь должна получить представление о вашей задаче? И чем подробнее будет ТЗ и ответы на вопросы в брифе — тем выше вероятность понимания друг друга. А будет ещё круче , если вы конкретизируете свои пожелания в ТЗ картинкой 👍

, если вы конкретизируете свои пожелания в ТЗ картинкой 👍 Прототипирование сайта. Тут я создам структуру сайта. Вы уже сможете увидеть небольшую схему вашего сайта и сможете ознакомиться с текстовым содержимым.

Дизайн—концепт. Сделаю 3 варианта концепта главного экрана сайта, от которого мы уже будем делать весь сайт. У вас будут разные варианты выбора дизайна.

Дорабатываю дизайн страниц и делаю адаптивы.

Утверждаем макет и передаю все материалы вам.

Переношу выбранный концепт в тильду и дорабатываю сайт уже на ней.

Провожу адаптацию и технические настройки

Передаю сайт на ваш аккаунт Тильды

Оплата

Вы можете внести оплату на карту Сбербанка, Тинькофф или на paypal по курсу в долларх.