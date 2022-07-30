Требуется разработка интернет-магазина на OpenCart с использованием нарисованного дизайна главной страницы. Необходимо быстро натянуть дизайн и подготовить его к дальнейшей работе. Ищется специалист, готовый приступить к выполнению задачи незамедлительно.
Интернет Магазин
Нужно сделать уникальный Интернет Магазин для туристической фирмы, с поддержкой основных способов оплаты. Бюджет +- 3000 у.е.
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