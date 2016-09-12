sitehelper

Александр sitehelper

 
49 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Александр Фрилансер | Специалист WordPress

WORDPRESS EXPERT | ALEXFREELANCE.RU | 10 ЛЕТ С WORDPRESS

Прямой исполнитель!

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Отзывы заказчиков

smartlab
Балтер 
44 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$130
10 баллов
4 года назад
Одностраничный сайт на вордпрес
WordPress
Отличный исполнитель, все быстро, качественно, всегда на связи
Замечательный заказчик с которым комфортно работать!
Ответный отзыв
fod
40 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
$34
10 баллов
7 лет назад
Доработки по плагину Cornerstone для Wordpress
WordPress
все отлично!
Все ок!
Ответный отзыв
MEHOVIK
54 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Сделать зеркало сайта на английском языке
Отличное качество работы, всегда на связи, все доработки сделаны очень быстро. Спасибо!
Все отлично! Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
sokolov81
Алексей 
44 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$250
9 баллов
9 лет назад
Интеграция сети блогов в существующий сайт
WordPress
Работа выполнена качественно и достаточно быстро. Спасибо!
Все отлично.
Ответный отзыв
Системы управления (CMS)
2 отзыва
$30/час
от $30от 1 часа
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
$30/час
от $100от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$30/час
от $100от 1 дня
нет рейтинга