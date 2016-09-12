Александр Фрилансер | Специалист WordPress
WORDPRESS EXPERT | ALEXFREELANCE.RU | 10 ЛЕТ С WORDPRESS
Прямой исполнитель!
Я против войны в Украине!
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$130
10 баллов
4 года назад
WordPress
Отличный исполнитель, все быстро, качественно, всегда на связи
Ответный отзыв
Замечательный заказчик с которым комфортно работать!
$34
10 баллов
7 лет назад
WordPress
все отлично!
Ответный отзыв
Все ок!
$1
10 баллов
7 лет назад
Отличное качество работы, всегда на связи, все доработки сделаны очень быстро. Спасибо!
Ответный отзыв
Все отлично! Спасибо за сотрудничество!
$250
9 баллов
9 лет назад
WordPress
Работа выполнена качественно и достаточно быстро. Спасибо!
Ответный отзыв
Все отлично.
Системы управления (CMS)
2 отзыва
$30/час
от $30от 1 часа
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
$30/час
от $100от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$30/час
от $100от 1 дня
нет рейтинга