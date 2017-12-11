Доработки по плагину Cornerstone для Wordpress

На сайте установлен шаблон Х theme, на ней есть плагин Cornerstone, в нем сделано несколько custom-элементов. Задача - перенести один из этих кастомных элементов на сайт с другим шаблоном, на котором тоже установлен Cornerstone.

https://theme.co/apex/forum/t/cornerstone-content-builder-custom-elements/217