Доработки по плагину Cornerstone для Wordpress

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Завершен1 заявка198 просмотров

На сайте установлен шаблон Х theme, на ней есть плагин Cornerstone, в нем сделано несколько custom-элементов. Задача - перенести один из этих кастомных элементов на сайт с другим шаблоном, на котором тоже установлен Cornerstone.

https://theme.co/apex/forum/t/cornerstone-content-builder-custom-elements/217

WordPress
8 лет назад
fod
40 лет
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Был
год назад

Выбранный исполнитель

sitehelper
Александр 
49 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$34
1 день
все отлично!
Все ок!

Заявки фрилансеров

sitehelper
Александр 
49 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад