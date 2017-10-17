Распарсить данные

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки173 просмотра

Нужно распарсить данные каталога сайтов GGL

См. скриншот. Обязательно извечь по каждому сайту подробную инфу. 

Вывести результат в таблицу txt через табуляцию либо csv файл.

8 лет назад
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров