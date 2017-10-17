Упаковать оффер для партнерки

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок150 просмотров

Нужно подготовить и упаковать оффер для размещения в партнерках. Есть концепт, сайт, готовая схема. Тематика: автоматизированный доход, пассивный доход, биткойн и тд - не товарка. Минимально нужно: 3-4 версии основного ленда (под тестирование) + 3-4 преленда. От вас: цена/сроки, жалательно подобный успешный опыт. скайп: или сюда в личку. удобнее всего в телеграм - в личку напишу

8 лет назад
rmilyutin
35 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

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