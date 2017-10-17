Magento разработчик

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки148 просмотров

Требуется разработчик на Magento 1 и 2 с опытом.

Требования:Опыт с Magento как минимум 2 года (Magento 2 как минимум 6 месяцев)

PHP (Zend and Symphony+)

XML:  SimpleXml and XMLReaderDB

MySQL/MariaDB 

Дополнительно:

Хорошие коммуникативные навыки

HTML/CSS/JS — понимание

GitIDE Netbeas or WebStorm|PhpStorm

Angular/React

Мы ищем кандидатов для:

Разработки тем и расширений (только back-end)

Кастомизации

Интеграции с  API

AngularCSSHTMLJavaScriptMagentoMySQLPHP
8 лет назад
Time-isMoney
Денис 
35 лет
9 лет в сервисе
онлайн

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