Форма сбора информации для Tilda.cc

Сделан небольшой сайт на тильде. Одна страница + страница сбора контактов: Имя, телефон, доп инфо + кнопка Заказать звонок.

Есть желание перенести на свой домен, но форма заказа при этом отваливается. Ошибка

Отправка данных невозможна. Укажите в настройках сайта действующее имя домена, с которого будет осуществляться отправка форм. Или же к форме не подключен приемщик или был удален.

Проблема так понимаю часто встречается и наверняка есть готовое решение.

Пишите свой скайп.