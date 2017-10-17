Форма сбора информации для Tilda.cc

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  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки936 просмотров

Сделан небольшой сайт на тильде. Одна страница + страница сбора контактов: Имя, телефон, доп инфо + кнопка Заказать звонок.  

Есть желание перенести на свой домен, но форма заказа при этом отваливается. Ошибка 

Отправка данных невозможна. Укажите в настройках сайта действующее имя домена, с которого будет осуществляться отправка форм. Или же к форме не подключен приемщик или был удален.

Проблема так понимаю часто встречается и наверняка есть готовое решение.

Пишите свой скайп.

Tilda
8 лет назад
MaximVitenko
Витенко 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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