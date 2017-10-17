Сайт-каталог

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки174 просмотра

Нужно сделать сайт-католог. Дизайн шаблона должен быть дружелюбный, под пользователей техники Apple.  

Просто на сайте нужно построчно перечисление мероприятий и счетчик до их завершения (прогресс бар обычный 

в процентах/днях, таймер обратного отсчета. 

По ссылке на каждое мероприятие нужно будет название компании, ссылка на сайт, логотип, телеграмм, тветтер, дата проведения и т.п. 

Файловая организация:   

HTML файлы лежат в корне. Главная страница – index.html. Остальные – по именам макетов.   

Стили в папке /css/   

Javascript – /js/   

Изображения оформления – /img/   

Изображения содержания – /pic/   

CSSHTMLJavaScript
8 лет назад
roksolanka
29 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров