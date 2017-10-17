Сайт-каталог

Нужно сделать сайт-католог. Дизайн шаблона должен быть дружелюбный, под пользователей техники Apple.

Просто на сайте нужно построчно перечисление мероприятий и счетчик до их завершения (прогресс бар обычный

в процентах/днях, таймер обратного отсчета.

По ссылке на каждое мероприятие нужно будет название компании, ссылка на сайт, логотип, телеграмм, тветтер, дата проведения и т.п.

Файловая организация:

HTML файлы лежат в корне. Главная страница – index.html. Остальные – по именам макетов.

Стили в папке /css/

Javascript – /js/

Изображения оформления – /img/

Изображения содержания – /pic/