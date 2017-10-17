WordPress - сайт, работающий с RestApi на WP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок184 просмотра

Необходим человек с большим опытом работы с WP - от верстки шаблонов до создания плагинов.

Укажите - кратко, как Вы тарифицируете свое время и, если делали плагины - приложите ссылки.

WordPress
8 лет назад
ilyashershnev
Илья 
42 года
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров