Парсинг/скрапинг интернет-магазина.

Нужен человек умеющий грамотно парсить товары с интернет-магазинов на Python 3. Интернет-магазин не простой, так что нужен человек с опытом. Товар выгружаеться в .xls файл, образец файла предоставлю. По окончанию работы нужно будет готовый файл и скрипт.

Жду Ваши предложения.