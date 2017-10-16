Парсинг/скрапинг интернет-магазина.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок184 просмотра

Нужен человек умеющий грамотно парсить товары с интернет-магазинов на Python 3. Интернет-магазин не простой, так что нужен человек с опытом. Товар выгружаеться в .xls файл, образец файла предоставлю. По окончанию работы нужно будет готовый файл и скрипт.

Жду Ваши предложения.

Python
8 лет назад
guest_15081864892489
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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