Имеется: Сайт nicoinvest.ru Функционал: интернет-аукцион монет (живые торги онлайн под таймер), интернет-магазин. Проблемы: написан на голом PHP 5. Очень сложно вводился любой новый функционал. В какойто момент сломали работу с базами, сайт начал ...
Парсинг/скрапинг интернет-магазина.
Нужен человек умеющий грамотно парсить товары с интернет-магазинов на Python 3. Интернет-магазин не простой, так что нужен человек с опытом. Товар выгружаеться в .xls файл, образец файла предоставлю. По окончанию работы нужно будет готовый файл и скрипт.
Жду Ваши предложения.
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