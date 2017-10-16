Нужен ТЗ + создание прототипов для биржы, качественно и полностью!

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка127 просмотров

Все понятно из названия, предлагайте ваши цены и сроки.

8 лет назад
Casterr
Коля 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров