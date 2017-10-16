1. Вывести несколько (4-5) типов цен для отображения в карточке товара и каталоге. 2. Изменить скрипт пересчета корзины следующим образом: при достижении определенной общей суммы заказа ценник всех товаров в корзине должен меняться на заданный ...
Подключение API каталогов.
Требуется подключение и настройка API каталогов запчастей в систему написанную на Ruby on Rails .
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