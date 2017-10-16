Подключение API каталогов.

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Закрыт3 заявки125 просмотров

Требуется подключение и настройка API каталогов запчастей в систему написанную на Ruby on Rails .

документация:

https://github.com/AutoDealerRu

Ruby
8 лет назад
dmprh
40 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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