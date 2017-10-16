Собственно подробности дадим исполнителю, в целом все стандартно. Бюджет рассмотрим адекватный.
Загребалка вакансий с api.superjob.ru
Добрый день, Сайт загребал новые вакансии с xml файла, http://www.superjob.ru/xml/?action=view_vacancies&t[]=792
с недавних пор перестал это делать, они полностью отключили api xml 1.0
Нужен специалист, который сможет прикрутить api.superjob.ru к сайту. Желательно к тем темплейтам, которые уже есть.
Вывод вакансий осуществлялся в таком виде.
Заявки фрилансеров
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