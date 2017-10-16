Загребалка вакансий с api.superjob.ru

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки406 просмотров

Добрый день, Сайт загребал новые вакансии с xml файла, http://www.superjob.ru/xml/?action=view_vacancies&t[]=792 

с недавних пор перестал это делать,  они полностью отключили api xml 1.0

Нужен специалист, который сможет прикрутить api.superjob.ru к сайту. Желательно к тем темплейтам, которые уже есть.

Вывод вакансий осуществлялся в таком виде.

8 лет назад
alxcherkai
Александр 
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

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