Нужно написать код на Node.js

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Задача, чтобы была возможность Импорта и Экспорта структуры Компании в формате Excel (или другом, в который можно конвертировать Excel) в веб интерфейс.  

Структура имеет 10 уровней, каждый уровень – отдельный столбец(приложил пример). 

Т.е. через загрузку из Excel должно все загрузиться и разнестись по точкам (пример в приложенном файле). 

Меняя код подразделения меняется его положение в структуре.  

Т.е. управление деревом через админ панель. 

 

Node.js
8 лет назад
serzh_drobin
Сергей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва

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