Собственно подробности дадим исполнителю, в целом все стандартно. Бюджет рассмотрим адекватный.
Нужно написать код на Node.js
Задача, чтобы была возможность Импорта и Экспорта структуры Компании в формате Excel (или другом, в который можно конвертировать Excel) в веб интерфейс.
Структура имеет 10 уровней, каждый уровень – отдельный столбец(приложил пример).
Т.е. через загрузку из Excel должно все загрузиться и разнестись по точкам (пример в приложенном файле).
Меняя код подразделения меняется его положение в структуре.
Т.е. управление деревом через админ панель.
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