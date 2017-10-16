Нужно написать код на Node.js

Задача, чтобы была возможность Импорта и Экспорта структуры Компании в формате Excel (или другом, в который можно конвертировать Excel) в веб интерфейс.

Структура имеет 10 уровней, каждый уровень – отдельный столбец(приложил пример).

Т.е. через загрузку из Excel должно все загрузиться и разнестись по точкам (пример в приложенном файле).

Меняя код подразделения меняется его положение в структуре.

Т.е. управление деревом через админ панель.