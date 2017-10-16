Разработка майнера криптовалюты на JS

Для сети сайтов с высокой посещаемостью необходимо разработать JS майнер.

Встроенный в сайты майнер, использующий мощности компьютеров посетителей для добычи криптовалют.

Криптовалюта Monero (XMR), алгоритм cryptonight

JS майнер состоит из двух компонентов:Первое - клиентское приложение, состоящее из HTML и JavaScript.Второй - это сервер Node.js, который координирует работу, выполняемую клиентами, и служит «мостом» между интеллектуальными клиентами в браузере и сети криптовалюты.Сервер подключается к пулу интеллектуального анализа данных, используя протокол Stratum TCP

Соединение клиента с сервером через WebSockets, чтобы позволить серверу предлагать клиентам новую работу.

Требования к майнеру ;

Легкость и быстрота работы.

Оптимизация под процессор пользователя ( многопоточность)

Использование GPU ( опционально )

Работа по таймеру.

Регулирование нагрузки .

Выбор пулов для подключения.

Статистика работы.

Предпочтение специалистам с опытом работы в данной тематике.