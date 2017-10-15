Нам нужно обновить Joomla с версии 3.6.2+Joomshopping Version 4.14.3 до последних версий и ускорить работу сайта (с сохранением стилей шаблона и работоспособности всех плагинов и модулей). VPS настроен хорошо. Надо настроить и ускорить без установки ...
Требуется внести доработки в сайт
Есть сайт на самописном движке. Нужно внести в него ряд доработок (Работа с изображениями средствами php, работа с платёжными системами, регистрация через соц. сети, редактирование данных пользователя через личный кабинет, настройка функций расшаривания в соц сети и некоторые другие доработки). Нужны знания php, js, html, css, MySQL, SQL. Понимание ООП, умение работать с чужим кодом.
Скайп с микрофоном обязательны.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
В woocommerce нужно поставить ограничение для метода оплаты наличными. То есть отображать этот метод только для определенных городов - Москва и Киев.Завершен8 лет назад
Нужно создать новый или переделать старый калькулятор цен. Нужна вот такая таблица http://prntscr.com/gxpqmy Возможность выбрать игровой сервер ( на одной игре их может быть несколько ), возможность изменить валюту которой будет совершена оплата ( ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно написать баш скрипт для Ubuntu 16 (64 bit) который будет сначала создавать на сервере графическую оболочку gnome а потом устанавливать xrdp для подключение к серверу через стандартный Подключение к удаленному столу виндовса. Важно чтоб ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Необходимо разработка онлайн конструктора для печати на футболках для сайта. Если есть готовое решение, готов рассмотреть. Также необходим сайт для заказчика. Без посредников. Подробное ТЗ будет. Сейчас ищу испонителей.Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
На странице wp.p-kristall.ru/nomera-i-ceny имеется "фиксированный/плавающий" виджет бронирования. При скролле до футера должен прилипать к нижней грани блока "#conten", но вместо этого пропадает. На демо-странице плагина http://leafo.net/sticky-kit/ всё рабтает. Требуется: донастроить ...Завершен8 лет назад
- $2
Нужно найти файлы картинок на ftp и показать мне, где они лежат. Картинка - кнопка и ее эффект при наведении и нажатии.Завершен7 лет назад
Здравствуйте, На проект нужен человек хотя бы с годом опыта программирования на PHP. Все SQL процедуры у нас есть для системы работы обычных промокодов. Магазин уже работает, в целом задача состоит только в том, ...Завершен7 лет назад
Добрый день! У меня проблема, возможно, похожая на эту: https://www.weblancer.net/projects/veb-programmirovanie-31/c-problema-httpwebrequest-httpwebresponse-https-ssl-794957/ После того как сайт изменился с http на httpS - не могу соединиться с ним (C# HttpWebRequest). Ошибка - во ...Завершен8 лет назад
Задача: написать парсер "картинок товаров и категорий" Предлагайте вашу стоимость и сроки. П.С. картинки берем из админки сайта, т.к. на самом сайте отображаются не все картинки. Если потребуется, ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад