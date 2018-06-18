Yii framework - найти файл

$2
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Завершен2 заявки267 просмотров

Нужно найти файлы картинок на ftp и показать мне, где они лежат. Картинка - кнопка и ее эффект при наведении и нажатии. 

Yii
8 лет назад
ArinaIvanova
Арина 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

StVolZen
45 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$2
1 день
Все хорошо!
норм

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StVolZen
45 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад