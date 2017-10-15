Разработать приложение

Всем привет. Мне нужна обновляемая RSS-лента новостей чужого сайта. Ссылочка на сайт http://rusnews.biz/ Можно выдернусь с самого сайта, но там её не нашёл, думаю нужно как-то формировать самим, сделать что-то вроде парсера. Главное чтобы ...