Разработать приложение

$450
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка202 просмотра

Всех приветствую ! 

Нужно составить  Тз для мобильного приложения,

и разработать приложения на андроид и ios 

Пример : https://itunes.apple.com/ru/app/id973163139

AndroidiOS
8 лет назад
protonov
Сергей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров