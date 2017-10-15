Написать скрипт для случайного видеофона на сайт в AdobeMuse

Написать скрипт на js для того, чтобы на сайте при каждом обновлении страницы появлялся новый видеофон.

Например, есть десять видео загруженных на ютуб. Нужно, чтобы при каждом обновлении страницы появлялся новый видеофон.

Необходимо написать для этого скрипт и хтмл. Сайт создается на Adobe Muse, эту особенность нужно учесть.