Написать скрипт для случайного видеофона на сайт в AdobeMuse

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Закрыт2 заявки194 просмотра

Написать скрипт на js для того, чтобы на сайте при каждом обновлении страницы появлялся новый видеофон.

Например, есть десять видео загруженных на ютуб. Нужно, чтобы при каждом обновлении страницы появлялся новый видеофон. 

Необходимо написать для этого скрипт и хтмл. Сайт создается на Adobe Muse, эту особенность нужно учесть.

JavaScript
8 лет назад
Searcher865
Дмитрий 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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