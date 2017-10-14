Парсинг интернет-магазина для переноса на движок OpenCart , на выходе CSV файлы для дальнейшей загрузки через модуль csv price pro import/export. Адрес и пример файлов предоставлю, пишите обсудим!
Доработка в joomla 3 Adsmanager
ТЗ
работа фильтром выдача
1.поиск по маскам + автоматическое присвоение
4.поле дата создания интегрировать в поиске (за последнюю неделю,две неделе,три дня)
работа с дизайном фильтра поиска
2.вид фильтра полностью по рисунку
5.вид отображения объявлений настроить по три и по 1
.права к контактам
.добавить в закладки починить после смены шаблона
.убрать поиск со страницы внутри объявлений
.настройка урл
.добавление без рисунка
.настройка Компонентов юсер аккаунт в инвойсинг
p/s по данным пунктам нет настроек в адс поэтому нужен программист а не настройщик , компонент не сложный
объяснение тз только по голосовой связи
Заявки фрилансеров
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