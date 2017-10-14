Доработка в joomla 3 Adsmanager

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка449 просмотров

ТЗ  

работа фильтром выдача   

1.поиск по маскам + автоматическое присвоение  

4.поле дата создания интегрировать в поиске (за последнюю неделю,две неделе,три дня) 

работа с дизайном фильтра поиска  

2.вид фильтра полностью по рисунку  

5.вид отображения объявлений настроить по три и по 1 

.права к контактам 

.добавить в закладки починить после смены шаблона 

.убрать поиск со страницы внутри объявлений 

.настройка урл 

.добавление без рисунка 

.настройка Компонентов юсер аккаунт в инвойсинг 

p/s  по данным пунктам нет настроек в адс поэтому нужен программист а не настройщик , компонент не сложный 

объяснение тз только по голосовой связи

Joomla
8 лет назад
postman984
Иван 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров