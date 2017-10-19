Требуется создать парсер сайта. Суть данной программы в следующем, она генерирует рандомно страницу сайта http://directory.io, потом парсит все адреса кошельков с этой страницы и проверяет их с помощью сервиса блокчейнинфо (https://blockchain.info) на баланс кошелька. Если баланс кошелька отличен от нуля программа останавливается на этой странице, если баланс кошелька равен нулю программа продолжает свою работу.

Предлагайте свои цены и сроки исполнения.