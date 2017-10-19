Парсер сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки374 просмотра

Требуется создать парсер сайта. Суть данной программы в следующем, она генерирует рандомно страницу сайта http://directory.io, потом парсит все адреса кошельков с этой страницы и проверяет их с помощью сервиса блокчейнинфо (https://blockchain.info) на баланс кошелька. Если баланс кошелька отличен от нуля программа останавливается на этой странице, если баланс кошелька равен нулю программа продолжает свою работу. 

Предлагайте свои цены и сроки исполнения.

8 лет назад
fanrir12
Марат 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранные исполнители

mrReliable
Александр 
34 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$80
2 дня
Работа выполнена качественно
Отличный заказчик, рекомендую.
Maxai
34 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$50
3 дня
Отличная работа, сделал отличный парсер для сайта http://directory.io/, с возможностью регулирования количества потоков
Очень хороший заказчик, понятное тз, всем рекомендую

Заявки фрилансеров

mrReliable
Александр 
34 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
Maxai
34 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад