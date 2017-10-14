Сверстать страницу и интегрировать в существующий сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки223 просмотра

На данном этапе делаеться дизайн новой страницы (то что уже готово доступно здесь: https://ecdevstudio.com/files/Science13.10.pdf)

Нужно выполнить ее верстку и интегрировать в текущий Wordpress сайт https://idna.works/

Главный критерий оценки кандидатов - портфолио (в заявках просьба оставлять ссылки на лучшие работы).

Приветствуються также новички фриланса, без отзывов но имеющие портфолио.

Только фрилансеры из Украины, пожалуста.

WordPress
8 лет назад
ofesak
38 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

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