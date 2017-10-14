PHP корректировка работы с информацией.

Доброго здравия вам, фрилансеры!

Есть функция (get_inventory_v2).

Сейчас выдает данные со страницы https://cs.money/load_bots_inventory?hash=111111 с фильтром по цене.

Нужно её переформировать:

1) Перестать выводить всё, что есть на странице.

Каждый новый вызов get_inventory_v2() должен в результате выдавать только новые данные, которые ещё не выводил в позапрошлых вызовах. Запоминать по id.

2) Добавить сопоставление.

Есть изначальная таблица $arr_inventory_check, так вот эти данные сопоставлять с НОВЫМИ данными на странице.

Алгоритм сопоставления: по 'name' (сопоставление успешно, коли наше название входит в название на сайте, то есть в arr_inventory_check name='Kalashnikov AK-46', а на сайте name='(****) Kalashnikov AK-46', то это сопоставимые данные), по price в arr_inventory_check

Итоговым результатом get_inventory_v2($arr_inventory_check) отдает данные со страницы, которые прошли не только фильтр, но удачно сопоставились.

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Приложил файл для расширения. Всего доброго!