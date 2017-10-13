Парсер OLX

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок208 просмотров

Нужен парсер объявлений с OLX

Функционал - 

Задаем ключевое слово

Задаем регион

Получаем

В табличном виде текстовую часть объявлений, (txt/excel)

+ скачанные фото (с дописанным номером объявления в названии файла)

8 лет назад
Dimss
46 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров